Onu hiç böyle görmediniz! Ünlü şarkıcı Kalben tanınmaz halde

KALBEN KİMDİR?

Asıl adı Kalben Sağdıç olan sanatçı, 17 Ocak 1986 tarihinde Hatay'ın İskenderun ilçesinde dünyaya geldi. Küçük yaşlardan itibaren müziğe ilgi duyan Kalben’in müzik yolculuğu, 8 yaşında annesinin hediye ettiği oyuncak klavyeyle başladı. Henüz 14 yaşındayken ikinci el bir gitar alarak kendi bestelerini yapmaya başlayan Kalben, müziğin yanı sıra akademik başarılarıyla da dikkat çekti.