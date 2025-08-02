Onu hiç böyle görmediniz! Ünlü şarkıcı Kalben tanınmaz halde
Yeni single'ı 'Kandırma' ile hayranlarının karşısına çıkmaya hazırlanan şarkıcı Kalben, yeni tarzıyla adeta bambaşka biri oldu.
Geçen yıl İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan ve serbest bırakılan Kalben, bu kez yeni tarzıyla adından söz ettirdi.
'Sadece', 'Yara', 'Haydi Söyle', 'Perişanım' ve 'Saçlar' gibi şarkılarıyla tanınan Kalben, uzun bir aranın ardından 'Kandırma' adlı yeni single'ı ile geri döndü. 8 Ağustos'ta 'Kandırma'yı yayınlayacak şarkıcı, Instagram hesabından paylaştığı yeni majıyla ise görenleri şaşırttı.
"TANIYAMADIK"
Kalben'in yeni tarzı gündem oldu. Sosyal medyada "Tanıyamadık", "Bambaşka biri olmuş" gibi yorumlar yapıldı.
KALBEN KİMDİR?
Asıl adı Kalben Sağdıç olan sanatçı, 17 Ocak 1986 tarihinde Hatay'ın İskenderun ilçesinde dünyaya geldi. Küçük yaşlardan itibaren müziğe ilgi duyan Kalben’in müzik yolculuğu, 8 yaşında annesinin hediye ettiği oyuncak klavyeyle başladı. Henüz 14 yaşındayken ikinci el bir gitar alarak kendi bestelerini yapmaya başlayan Kalben, müziğin yanı sıra akademik başarılarıyla da dikkat çekti.