Onu hiç böyle görmediniz! Taşacak Bu Deniz'in Fadime'si Zeynep Atılgan'dan muhteşem kareler...
'Taşacak Bu Deniz' dizisinde Fadime'yi canlandıran Zeynep Atılgan, dizideki performansıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşırken sosyal medya paylaşımlarıyla da binlerce beğeni ve yorum topluyor.
TRT1 ekranlarında yayınlanan 'Taşacak Bu Deniz' dizisinde Fadime karakterine hayat veren Zeynep Atılgan, sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiriyor.
GENİŞ BİR HAYRAN KİTLESİNE ULAŞTI
Dizideki performansıyla kısa sürede geniş bir hayran kitlesine ulaşmayı başaran güzel oyuncunun paylaşımları kısa sürede binlerce yorum ve beğeni alıyor.
ZEYNEP ATILGAN KİMDİR?
2002 yılında İstanbul'da doğan Zeynep Atılgan, Marmara Üniversitesi İngilizce Fizik Bölümü öğrencisidir. 2018 yılında oyunculuk kariyerine başlamıştır.
Ekranlardaki ilk deneyimini ise "Arka Sokaklar" dizisinde kısa bir konuk rol ile kazanmıştır.