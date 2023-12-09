Onlyfans'ta müstehcen yayın yapıp aylık 100 bin dolar kazanıyorum! Kenan Taş: Allah daha çok versin

Türkiye'den kaçmadığını ifade eden fenomen 'Ben kendimi içerik üreticisi olarak tanımlıyorum. Kendi hayatını paylaşmayı seven bir insanım. Benim hayatım bazı insanlara belki deli dolu ve çılgın geliyor ama kendi hayatımı paylaşıyorum bu da dikkat çekiyor" dedi.