Onlyfans'ta müstehcen yayın yapıp aylık 100 bin dolar kazanıyorum! Kenan Taş: Allah daha çok versin
Onlyfans'ta müstehcen içerikler ürettiği için 'müstehcenlik' suçlamasıyla yargılanan sosyal medya fenomeni Merve Taşkın, aylık kazanının 100 bin dolar olduğunu, bunu 1 milyon dolara çıkarma hedefinde olduğunu söyledi. Türkiye'den kaçan Taşkın, Cüneyt Özdemir Youtube kanalında Kenan Taş'a dikkat çeken açıklamalar yaptı.
Cüneyt Özdemir Youtube kanalında Kenan Taş'ın konuğu olan sosyal medya fenomeni Merve Taşkın, müstehcenlik davasından aylık kazancına Türkiye'yi terk etmesinden 100 bin dolar polemiğine birçok konuda açıklamalarda bulundu. Merve Taşkın, yargılandığı davaya katıldığı kıyafetlerle de olay olmuştu.
Türkiye'den kaçmadığını ifade eden fenomen 'Ben kendimi içerik üreticisi olarak tanımlıyorum. Kendi hayatını paylaşmayı seven bir insanım. Benim hayatım bazı insanlara belki deli dolu ve çılgın geliyor ama kendi hayatımı paylaşıyorum bu da dikkat çekiyor" dedi.
Merve Taşkın devamında ise "Instagram'da kendi hayatımı paylaşıyorum ülke ülke geziyorum. Fikirlerimi paylaşıyorum. Giyim tarzım ve yaşam stilim insanlara absürd geliyor olabilir. OnlyFans içerik üreticisiyim burada da fikirlerim farklı geliyor olabilir. Bunları paylaşıyorum" ifadelerini kullandı.
100 bin dolar yetmiyor, hedefim 1 milyon dolar
Aylık kazancıyla da çok konuşulan fenomen "Ayda 100 bin dolar kazanıyorum ama niyetim daha fazla kazanmak. 100 bin dolar bana yetmiyor daha fazla kazanmak istiyorum. Yaşam tarzıma göre 100 bin dolar bana yetmiyor, niyetim 1 milyon dolar kazanmak" diyerek şoke etti.