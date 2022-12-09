OnlyFans'ta 24 saatte 1 milyon dolar kazanmıştı! Bella Thorne sütyensiz siyah tulumu ile yürek hoplattı!
Ünlü oyuncu ve şarkıcı Bella Thorne sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla tüm dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. OnlyFans'ta hesap açarak ve 24 saatte hiç paylaşım yapmadan 1 milyon dolar kazanan Bella, son paylaşımıyla yürekleri hoplattı. Güzel isim giydiği tulumun için sütyen tercih etmeyip göğüslerini sergiledi. İşte Bella'nın sosyal medyayı sallayan o pozu ve bazı paylaşımları...
"Shake It Up" dizisiyle şöhrete kavuşan 24 yaşındaki Bella Thorne sosyal medyanın en çok konuşulan isimleri arasında yer almaya devam ediyor.
"Libidom oldukça yüksek. Cinsel ilişkiye girmek beni çok mutlu ediyor. Kendimi frenleyemediğim zamanlar bile oluyor. Bu konuda arzu ve isteğim en üst seviyede" ifadelerini kullanan güzel isim tüm dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.
25.2M takipçili Instagram hesabını oldukça sık kullanan Bella Thorne son olarak giydiği siyah bir tulum ile yürekleri hoplatmayı başardı.
Giydiği siyah tulumun içine sütyen giymeyen güzel oyuncu adeta göğüslerini sergiledi.