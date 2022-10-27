Onlyfans kazancı olay olmuştu! Nihal Candan yarı çıplak uzandı: Yine sınırları zorladı!
Katıldığı televizyon programlarından sonra ünlenen Nihal Candan, birbirinden çarpıcı açıklamaları ve sosyal medya paylaşımlarıyla adından sık sık söz ettirmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Armağan Çağlayan'ın Youtube programında Onlyfans'taki aylık kazancını açıklayan ünlü fenomen bu kez de vücuduna yosun kaplatıp, yarı çıplak verdiği pozla Instagram'ı yıktı geçti.
'İşte Benim Stilim' ile 'Survivor' programlarında renkli kişiliği ile tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başaran ve sosyal medyada yaptığı cesur paylaşımlarla fenomen haline gelen Nihal Candan, geçtiğimiz günlerde Armağan Çağlayan'ın programında Onlyfans'tan kazandığı aylık kazancını açıklaması sosyal medyaya damga vurmuştu.
"Onlyfans'tan 1 aylık kazancım 100 bin TL"
Nihal Candan geçtiğimiz gün Armağan Çağlayan'ın sunuculuğunu yaptığı YouTube programı "Zor ama Yine de Sor"a katılarak çok çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu. Çok merak edilen 'OnlyFans'ten bir ayda ne kadar kazanıyorsunuz?' sorusuna verdiği yanıt dudak uçuklatmış, Candan açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı;
"Böyle kitlem varken Onlyfans'ta dekolte, bikinili fotoğraflar paylaşacaksınız dendi, ben de bu şekilde bir ceo maaşı kazandım hatta 100 bin TL. O yüzden bir ay bunu yapmak mantıklı geldi. Muhafazakar çoğunluğunun fazla olduğunu yaşıyoruz ama... Yabancı dil eğitimi için en kısa yol, bikinili poz paylaşmak benim için ayıp değil. Sapık insan kolumu da görüp sapıklık yapabilir... "
Instagram'da sınırları zorluyor
Onlyfans açıklaması ile sosyal medyayı sallayan Nihal Candan, Instagram'da sınırları zorlamaya devam ediyor. Onlyfans hesabını kapatan ünlü isim bir süredir yoga kampında ve çeşitli bakımlar yaptırmaya devam ediyor.