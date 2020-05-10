Onların en büyük Anneler Günü dileği, en kısa sürede evlatlarına sarılabilmek!
Koronavirüs nedeniyle sağlık çalışanları haftalardır çocuklarını göremiyor. Kimi otellerde kalırken, evinde kendini izole eden sağlık çalışanları çocuklarıyla temas etmeden günlerini geçiriyor. Bugün Anneler Günü. Sağlık çalışanı anneler bu yıl Anneler Günü'nü çocuklarını göremeden onlara sarılamadan geçiriyor.
Bugün Anneler Günü. Sağlık çalışanı anneler bu yıl Anneler Günü'nü çocuklarını göremeden onlara sarılamadan geçiriyor. O çalışanlardan biri de hemşire Nurten Kartal. Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli 46 yaşındaki Nurten Kartal 29 yıldır hemşirelik yapıyor. Koronavirüse yakalandı, tedavi oldu, yeniden çalışmaya başladı. Şimdi ise en büyük dileği "Evlatlarımıza sarılabileceğimiz günlerin bir an önce gelmesi" diyor...
30 Mart'ta koronavirüs teşhisi konulan hemşire Nurten Kartal, evdeki tedavi sürecinin ardından koronavirüsü atlattı. Günlerce iki çocuğunu ve ailesini göremeyen Kartal, bugünlerde ise evde kendini izole ederek kimseyle temas kurmuyor.
'Hepimiz can taşıyoruz'
"Hepimiz insanız. Hepimiz bir can taşıyoruz" diyen hemşire Nurten Kartal, "İlk başta tedirgin olduk. Ama bu bizim mesleğimiz. Hepimiz el birliğiyle ilk baştan beri gerçekten mücadele verdik."
"Korktuk mu, korktuk. Ama bizim korkumuz kendimizden ziyade çocuklarımız, annemiz, babamız, eşimiz, dostumuz. Onlara bulaşması söz konusu olur mu, diye. Kimimiz otellerde kaldı, kimimiz arkadaşına gitti. Kimimiz ise evinde izole oldu. Ben de onlardan bir tanesiydim."