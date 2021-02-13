Onları gören şaşırıyor! Artvinli kız kardeşler 'erkek işi' diyenler dönüp dönüp bakıyor

İlk başta kendilerini balık tezgahında görenlerin çok şaşırdığını anlatan Kübra Çelenk şöyle devam etti: "Daha sonra alışmaya başladılar. Buradan geçen bayanlar bizi alkışladılar, tebrik ettiler. Bu da bizi teşvik etti. Balığı da sevmezdim ama bu işe girdikten sonra hoşuma gitti."