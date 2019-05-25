Onlarca vakit ezanın yasaklandığı cami Halilurrahman...
Batı Şeria'nın El-Halil şehrinde bulunan ve Müslümanların Mescid-i Aksa'nın ardından 4'üncü kutsal mescidi sayılan Halilurrahman Camii'nin kaderi 25 yıl önce değişti. Ramazan ayında bir Cuma günü, sabah namazında ABD'li radikal bir Yahudi, camiye girerek elindeki otomatik silahla cemaati tarayıp 29 kişiyi katletmişti. Olayın ardından tadilat gerekçesiyle 6 ay kapalı tutulan cami, açıldığında yüzde 63'ü işgal edilip sinagoga çevrilmişti.
Caminin imamı, Sinagog tarafında bırakılan müezzin mahfiline geçip ezan okuyabilmek için İsraillilerden izin alması gerektiğini ve geçen yıl 631 vakit, geçen ay ise 57 vakit ezan okumasına izin verilmediğini söyledi.
İsrail işgali altındaki Batı Şeria'nın El-Halil şehrinde bulunan Halilurrahman Camii, Mescid-i Aksa'nın ardından Müslümanların 4'üncü mescidi olarak biliniyor. Cami, Hz. İbrahim, oğlu İshak, torunları Yakup ve Yusuf ile eşlerinin kabirlerinin bulunduğu Atababalar Mağarası üzerinde yer alıyor. Kabirler mağarada makamları ise caminin içerisinde bulunuyor.
İsrailoğulları'nın ata peygamberlerine ve hanımlarına ait kabirlerin bulunması mağarayı Yahudiler için de önemli hale getiriyor. Yahudilerin Filistin'de iken bu mağara üzerine inşa ettiği tapınakların Romalılar tarafından yıkıldığı ve bölgenin Müslümanların kontrolüne geçmesiyle Halil İbrahim Camii'nin yapıldığı belirtiliyor. Caminin altında bulunan mağaranın bir kapısı Müslümanlar tarafından kullanılan bölüme açılıyor.
Bu saldırının ardından cami İsrailliler tarafından 6 ay boyunca tadilat gerekçesiyle kapatılırken, yeniden ibadete açıldığında yüzde 63'ü sinagoga çevrildi. Cami, elektronik kapılarla bölümlere ayrılıp Müslümanlar için 300 kişilik bir bölüm bırakıldı. Müslümanların kullandığı ana kapılardan sadece bir tanesi açık bırakıldı.