Onlarca vakit ezanın yasaklandığı cami Halilurrahman...

İsrailoğulları'nın ata peygamberlerine ve hanımlarına ait kabirlerin bulunması mağarayı Yahudiler için de önemli hale getiriyor. Yahudilerin Filistin'de iken bu mağara üzerine inşa ettiği tapınakların Romalılar tarafından yıkıldığı ve bölgenin Müslümanların kontrolüne geçmesiyle Halil İbrahim Camii'nin yapıldığı belirtiliyor. Caminin altında bulunan mağaranın bir kapısı Müslümanlar tarafından kullanılan bölüme açılıyor.