Onlarca milyon harcadı Arda Turan yeni evi ve fiyatıyla ağızları açık bıraktı
Arda Turan ve Aslıhan Doğan yeni evlerinin fiyatıyla hayrete düşürdü. Ünlü futbolcu milyonlarca lira harcadı.
Ünlü futbolcu Arda Turan, 2018 yılında sevgilisi Aslıhan Doğan ile evlendi. İkili, aynı yıl içinde ilk çocuk heyecanını yaşadı ve Hamza Arda dünyaya geldi. İkinci çocukları Asil Aslan'ı ise geçtiğimiz yılın haziran ayında kucaklarına aldılar.
İkinci kez baba olan ve her zaman kalabalık bir aileye sahip olmak istediğini dile getiren Arda Turan, ailesinin büyümesiyle harekete geçti.
Turan çifti, yeni bir ev arayışına girdi. Şimdilerde oturdukları sitede daha büyük bir ev arayan çift, gönüllerine göre bir ev buldu.
Yeni evlerini ise tepeden tırnağa yenilemeyi ihmal etmediler. Arda Turan'ın yeni evi için harcadığı para ise dudak uçuklattı.