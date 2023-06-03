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Onlarca kişi hayatını kaybetti! Acı gerçek yıkılan o binaların örneklerinden çıktı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
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Onlarca kişi hayatını kaybetti! Acı gerçek yıkılan o binaların örneklerinden çıktı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük yıkıma yol açtığı Hatay'da, kaldırılan enkazların ardından ölümlerin yaşandığı binaların zemininden karot ve demir örneği alma işlemleri devam ediyor. 15 dakikada alınması gereken numunenin yaklaşık 3 dakika içinde alındığı ve içinden deniz kumu karışımı olduğu görüldü.

Onlarca kişi hayatını kaybetti! Acı gerçek yıkılan o binaların örneklerinden çıktı

6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremler en büyük yıkımı Hatay'da yaptı. Kentte ağır hasarlı binaların yıkım ve hafriyatı dönüştürme çalışmaları son hızla devam ediyor. 

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Onlarca kişi hayatını kaybetti! Acı gerçek yıkılan o binaların örneklerinden çıktı

Yıkılan binaların yerleri dümdüz bir arazi olarak bırakılırken, ölüm olaylarının yaşandığı bölgelerde karot ve demir örneği alma işlemleri de sürüyor. 

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Onlarca kişi hayatını kaybetti! Acı gerçek yıkılan o binaların örneklerinden çıktı

Antakya ilçesi Emek Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde yıkılan ve ağır hasarlı binaların enkazı kaldırıldı. 

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Onlarca kişi hayatını kaybetti! Acı gerçek yıkılan o binaların örneklerinden çıktı

Bu noktada da hayatını kaybedenlerin yaşadığı binaların zeminleri yaklaşık bir metre kazılarak taşıyıcı sistemlerden karot makinesiyle 3 beton numunesi alındı. 

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