Onlarca kişi hayatını kaybetti! Acı gerçek yıkılan o binaların örneklerinden çıktı
Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük yıkıma yol açtığı Hatay'da, kaldırılan enkazların ardından ölümlerin yaşandığı binaların zemininden karot ve demir örneği alma işlemleri devam ediyor. 15 dakikada alınması gereken numunenin yaklaşık 3 dakika içinde alındığı ve içinden deniz kumu karışımı olduğu görüldü.
6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremler en büyük yıkımı Hatay'da yaptı. Kentte ağır hasarlı binaların yıkım ve hafriyatı dönüştürme çalışmaları son hızla devam ediyor.
Yıkılan binaların yerleri dümdüz bir arazi olarak bırakılırken, ölüm olaylarının yaşandığı bölgelerde karot ve demir örneği alma işlemleri de sürüyor.
Antakya ilçesi Emek Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde yıkılan ve ağır hasarlı binaların enkazı kaldırıldı.
Bu noktada da hayatını kaybedenlerin yaşadığı binaların zeminleri yaklaşık bir metre kazılarak taşıyıcı sistemlerden karot makinesiyle 3 beton numunesi alındı.