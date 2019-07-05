Onlar için şarkı besteledi! Tam 200 tanesi ile birlikte yaşıyor

İnsanların hayvanlara ve onların doğasına zarar verdiğini düşünen Dönmez, hayvanlara karşı sorumluluk hissederek yaralı ve hasta hayvanlara evini açtı. Müzik ve veteriner teknikerliği bölümlerinin de içinde bulunduğu 6 ayrı bölümde eğitimini tamamlayan Dönmez, kendi geçimini ve hayvanların bakımını ise verdiği özel müzik derslerinden aldığı gelirle sağlıyor.