Onlar eğlendi, baro kızdı! Acun Ilıcalı'ya sert tepki geldi!

Geçtiğimiz gün, ünlü basketbolcu Cedi Osman ve oyuncu Ebru Şahin'in Çeşme'de gerçekleşen düğün törenine takılıp orada formalite icabı nikah kıyan ve bu esnada avukat cübbeyi giyen Acun Ilıcalı'ya tepkiler çığ gibi büyüyor. Mersin Barosu Başkanlığı, yaptığı açıklamayla Ilıcalı'yı kınadı. Bakın neler söyledi...