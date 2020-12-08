Öner Erkan gitti veda paylaşımları olay oldu Show TV Çukur'a damga vuran ayrılık
Çukur'un Selim'i Öner Erkan diziye veda etti. Erkan'ın rol arkadaşı Aras Bulut İynemli ve Çukur dizisinin resmi hesabından veda paylaşımları yapıldı.
Show TV'nin sevilen dizisi Çukur'un son bölümüne Öner Erkan'ın canlandırdığı Selim Koçovalı'nın dramatik ölüm sahnesi damga vurdu. Cumali'nin kardeşi Arık Böke'yi öldürmesinin intikamını alan Çağatay Erdenet, tuzağa düşürdüğü Selim Koçovalı'yı iki yerinden bıçakladıktan sonra mahallenin tapularını da vererek serbest bıraktı.
Selim ise elinde tapularla mahalleye kadar yürümeyi başardı. Ağır yaralanan ve kan kaybeden Selim, kardeşi Yamaç'ın kolları arasında son nefesini verdi. Akın ise babasının ölümünün ardından Erdenetler'in yalısına denizden saldırarak kurşun yağdırdı.
Diğer yandan ise intikam yemini eden Yamaç Koçovalı yeniden ailenin başına geçti ve planını yaptı. Erdenetler'e ait fabrikaları Cengiz'in gözü önünde havaya uçuran Yamaç tekrar Çukur'un gücünü gösterdi.
Çukur dizisinde Selim'i canlandıran Öner Erkan da son bölümde diziye veda etti. Çukur'un resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ise "Sazıyla, sözüyle, özüyle bir yiğit göçtü Çukur’dan. Elveda Selim Koçovalı. Teşekkürler ve hoşçakal Öner Erkan" ifadeleri kullanıldı.