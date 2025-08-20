Önce yağmur sonra sıcak! Meteoroloji raporu yayınladı...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıya göre, Marmara’nın kuzey ve doğusu, Batı ve Doğu Karadeniz, Akdeniz'in Toroslar mevkisi, Çankırı, Konya, Balıkesir ve Hatay gök gürültülü sağanak yağmurlu olacak. İstanbul'da ise havanın aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olması bekleniyor. İşte 20 Ağustos bölge bölge hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzey kesimleri ile Akdeniz’in iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara’nın kuzey ve doğusu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Zonguldak çevreleri, Doğu Karadeniz kıyıları, Akdeniz’in Toroslar mevkii, Çankırı, Konya’nın batısı, Balıkesir’in kuzeyi, Hatay kıyılarının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın; Güney Ege kıyılarında kuzeybatıdan kuvvetli (30-60 km/sa) şekilde esmesi bekleniyor.
Sıcaklıkların güney ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Mehmet Özdemirci, AA muhabirine haftalık hava durumuna ilişkin bilgi verdi. Özdemirci, sıcaklığın, yurdun iç ve doğu kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, diğer kesimlerde ise mevsim normalleri civarında seyredeceğini bildirdi.
İşte il il beklenen sıcaklıklar ve en yüksek sıcaklık değerleri...