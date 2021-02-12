Önce turuncu kar şimdi de mavi köpek! Rusya'da herkes nedenini merak etti
Birçok ülkede soğuk hava dalgasının etkili olmasıyla ilginç görüntüler yaşandı. Geçtiğimiz günlerde turuncu kar yağışı yankı uyandırmıştı. Bu kez görülen mavi köpek şaşkınlık yarattı.
Kutuplardan güneye doğru ilerleyen soğuk hava dalgası bu sabah itibariyle Türkiye'ye ulaşırken, Kuzey Yarımküre'deki birçok ülkeden tüyler ürperten fotoğraflar geliyor.
Turuncu kar yağmıştı: Afrika'daki Sahra Çölü'nden kalkan toz bulutu İspanya'dan Avrupa'ya giriş yaptı, Alpler'i aşıp Almanya'nın doğusundaki Altenberg'de bile turuncu kar yağmasına neden oldu.
Fransa'nın kuzeyindeki Lyon'da ise gökyüzü tamamen turuncuya büründü, şehir sakinleri balkonlarına çıkıp çektikleri fotoğrafları sosyal medya hesaplarından paylaştı.
Rusya eksi 30'u gördü!
Hava durumu haritalarında neredeyse tamamı mor ve beyaz renkte olan dünyanın en büyük yüzölçümüne sahip ülkesi Rusya'da, ortalama hava sıcaklıkları eksi 30'lara kadar indi.