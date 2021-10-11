Önce Somer Şef sonra Danilo Zanna... Mehmet Şef'e 'boşanma' mesajı

Tv8'in en çok izlenen yarışma programlarından MasterChef'in sempatik tavırlarıyla kendisini izleyiciye sevdiren ve bazı filmlerde ufak rollerde yer alarak oyunculuk da yapan İtalyan şefi Danilo Zanna'nın eşi Tuğçe Demirbilek'ten boşanacağına yönelik haberler magazin gündemine bomba gibi düştü. Hakkında aldatma gibi pek çok spekülatif iddianın gündeme geldiği Zanna'nın evliliğinin neden bittiği sorgulanırken, bir yandan da 'şöhretin getirdiği' bazı zorlukların evlilikleri bitirici etkisi de magazin camiasında gündeme getiriliyor.