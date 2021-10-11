Önce Somer Şef sonra Danilo Zanna... Mehmet Şef'e 'boşanma' mesajı
TV8 MasterChef'in sevilen jüri üyelerinden Danilo Zanna'nın 9 yıllık eşinden boşanacağının duyulmasının ardından, gözler jüri kadrosunda eşinden boşanmayan tek isim olan Mehmet Yalçınkaya'ya çevrildi.
Ünlü İtalyan Şef ve Tv8'in sevilen yarışması MasterChef'in sempatik jüri üyesi Danilo Zanna'nın 9 yıllık eşi Tuğçe Demirbilek’le ayrılık kararı aldıklarını açıklamasının ardından sosyal medyada ve magazin gündeminde 'MasterChef'te boşanma furyası' yorumları yapılmaya başlandı, zira Masterchef'in diğer jüri üyesi Somer Sivrioğlu da 18 yılık eşinden kısa süre önce boşanmıştı. Televizyon programıyla bir anda yıldızı parlayan şeflerin 'şöhret' rüzgarına kapıldığı yönünde yorum yapan Hürriyet Kelebek yazarları Ömür Gedik, Onur Baştürk, Savaş Özbey ve Orkun Ün, programın diğer jüri üyesi Mehmet Yalçınkaya’ya "Ailene sıkı sıkı sarıl" mesajı verdi.
Tv8'in en çok izlenen yarışma programlarından MasterChef'in sempatik tavırlarıyla kendisini izleyiciye sevdiren ve bazı filmlerde ufak rollerde yer alarak oyunculuk da yapan İtalyan şefi Danilo Zanna'nın eşi Tuğçe Demirbilek'ten boşanacağına yönelik haberler magazin gündemine bomba gibi düştü. Hakkında aldatma gibi pek çok spekülatif iddianın gündeme geldiği Zanna'nın evliliğinin neden bittiği sorgulanırken, bir yandan da 'şöhretin getirdiği' bazı zorlukların evlilikleri bitirici etkisi de magazin camiasında gündeme getiriliyor.
Danilo Zanna, 9 yıllık eşi Tuğçe Demirbilek’le ayrılık kararı aldıklarını açıkladı. “Masterchef”in diğer jüri üyesi Somer Sivrioğlu da 18 yılık eşinden kısa süre önce boşanmıştı.
Gözler Mehmet Şef'e çevrildi
Masterchef yarışmasında sevilen şefi Somer Sivrioğlu'nun 18 yılık eşinden boşanmasının ardından Danilo Şef de boşanma kararı aldı. Gözler Masterchef'in babacan tavırları ile tanınan Mehmet Şef'e çevrildi.