Önce Serel Yeleli ardından Aleyna Tilki... Yatakta iç çamaşırlı pozları olay...

İNGİLTERE'ye sık sık gidip gelen ve bir süredir Londra'da yaşayan Aleyna Tilki, geçtiğimiz günlerde şarkıcı arkadaşı Serel Yeleli ile bir araya gelmiş ve verdikleri pozlar çok konuşulmuştu. Aleyna Tilki o görüntülerinden ardından yine sosyal medya hesabından iç çamaşırıyla verdiği bir yatak pozunu paylaştı. Tilki'nin kısa sürede sosyal medyada hızla yayılan fotoğrafı takipçileri tarafından hiç beğenilmedi.