Önce Serel Yeleli ardından Aleyna Tilki... Yatakta iç çamaşırlı pozları olay...
Geçtiğimiz günlerde İngiltere'de yaşayan şarkıcı dostu Serel Yeleli ile pozları çok konuşulan Aleyna Tilki, yeniden iç çamaşırlı yatak pozları ile gündemde...
İNGİLTERE'ye sık sık gidip gelen ve bir süredir Londra'da yaşayan Aleyna Tilki, geçtiğimiz günlerde şarkıcı arkadaşı Serel Yeleli ile bir araya gelmiş ve verdikleri pozlar çok konuşulmuştu. Aleyna Tilki o görüntülerinden ardından yine sosyal medya hesabından iç çamaşırıyla verdiği bir yatak pozunu paylaştı. Tilki'nin kısa sürede sosyal medyada hızla yayılan fotoğrafı takipçileri tarafından hiç beğenilmedi.
Genç yaşta şöhreti yakalayan ve bir süredir Londra'da yaşayan Aleyna Tilki, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Tilki, son günlerde yaptığı cesur pozlarına bir yenisini daha ekledi.
2,8 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabını aktif bir şekilde kullanan Aleyna Tilki, yatakta iç çamaşırıyla bir poz verdi.
Yeni şarkı hazırlığında olan Tilki, fotoğrafına "Yakın zamanda" notunu düştü.