Önce sansürsüz paylaştı sonra peçeye girdi! Yasmin Erbil Mehmet Ali Erbil'in yasağını es geçti
Instagram hesabında 270 bini aşkın takipçisi bulunan Mehmet Ali Erbil'in eşi Yasmin Erbil paylaştığı cesur pozlarıyla olay oldu.
Nergis Kumbasar ve Mehmet Ali Erbil çiftinin 25 yaşındaki kızları Yasmin Erbil sosyal medya hesabından paylaştığı cesur pozlarıyla sık sık magazin haberlerine konu oluyor.
Geçtiğimiz aylarda 25 yaşına giren Yasmin Erbil doğum gününde
hiç ummadığı bir şeyle karşılaşmıştı. Genç güzelin dekoltesi, babası Mehmet Ali Erbil tarafından sansürlenmişti.
25. yaşının ilk haftalarında dekolte sansürünü dikkate alan genç güzel, dekolteli pozlarını emojilerle sansürlemişti.
Dekolte sansürü uygulamayı kısa süre sonra kesen Erbil, pozlarını sansürsüz olarak paylaşmasıyla yeniden gündem olmuştu.