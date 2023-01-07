Önce sağanak sonra kar fena vuracak! Meteoroloji bölge bölge uyardı tedbiriniz alın
Meteorolojinin günler öncesinden yaptığı hava durumu tahmini tuttu ve yurdun özellikle batı kesimlerinde beklenen sağanak yağış başladı. Özellikle haftasonu ise birçok ilde sağanak yağış, doğu da ise kar yağışı etkili olacak. Aman sel baskınlarına karşı dikkat! Peki İstanbul'da haftasonu hava nasıl olacak? İşte 5 günlük haritalı hava durumu tahmini.
Meteoroloji'nin güncel hava durumu tahmin raporuna göre; bugün Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde sağanak ve kar yağışı etkisini gösterecek. Rize ve Artvin'de de şiddetli sağanak beklenirken, İç Anadolu ve Karadeniz'de sıcaklığın 2-4 derece düşeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumuna ilişkin son değerlendirmelerini paylaştı. Buna göre; ülkenin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Bartın, Kastamonu, Sinop, Tokat, Erzurum, Ağrı, Ardahan ve Şanlıurfa çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Kuvvetli yağış uyarısı
Sarı alarm verilen Rize ve Artvin çevrelerinde beklenen yağışların; kuvvetli ve çok kuvvetli (40-75 kg/m2), kıyı kesimlerinde yer yer şiddetli yağmur ve sağanak (51-100 kg/m2), iç kesimlerinde yoğun kar (20 cm ve üzeri) şeklinde olması tahmin ediliyor. Güneydoğu Anadolu’nun doğusu, Şanlıurfa, Bartın ve Sinop çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
Hava sıcaklığı
Hava sıcaklığının İç Anadolu ile Doğu Karadeniz'de 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.