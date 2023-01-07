Önce sağanak sonra kar fena vuracak! Meteoroloji bölge bölge uyardı tedbiriniz alın

Kuvvetli yağış uyarısı

Sarı alarm verilen Rize ve Artvin çevrelerinde beklenen yağışların; kuvvetli ve çok kuvvetli (40-75 kg/m2), kıyı kesimlerinde yer yer şiddetli yağmur ve sağanak (51-100 kg/m2), iç kesimlerinde yoğun kar (20 cm ve üzeri) şeklinde olması tahmin ediliyor. Güneydoğu Anadolu’nun doğusu, Şanlıurfa, Bartın ve Sinop çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.