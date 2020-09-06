Önce paylaştı sonra sildi! Survivor Nisa ile Barış arasında ne oluyor
Survivor'un sevilen yarışmacılarından olan Nisa ile Barış yaptıklarıyla sosyal medya gündemine yin damga vurdular.
Survivor 2020 yarışmasında herkes Nisa Bölükbaşı ve Sercan Yıldırım arasındaki elektriklenmeyi konuşurken yarışma bitince ise Barış Murat Yağcı ve Nisa'yı konuşmaya başlamıştı. Magazin dünyasına bu olay bomba etkisi yaratmıştı.
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İkilinin yarışmadan sonra sürekli yan yana olmalarının yanı sıra sarmaş dolaş yakalanması aşk iddialarını anında gündeme taşımıştı.
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'Survivor 2020'de yarışan Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı aşk iddialarıyla gündemdeyken yeni bir gelişme yaşandı.
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Nisa Bölükbaşı ve Survivor ikincisi Barış Murat Yağcı'nın Çeşme'de görüntülenmesinin ardından herkes ikilinin aşk yaşayıp yaşamadığını merak etmişti.
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