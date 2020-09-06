Önce paylaştı sonra sildi! Survivor Nisa ile Barış arasında ne oluyor

Survivor 2020 yarışmasında herkes Nisa Bölükbaşı ve Sercan Yıldırım arasındaki elektriklenmeyi konuşurken yarışma bitince ise Barış Murat Yağcı ve Nisa'yı konuşmaya başlamıştı. Magazin dünyasına bu olay bomba etkisi yaratmıştı.