Önce kılıç kazası şimdi de Covid 19! Uyanış: Büyük Selçuklu setinden kötü haber
Uyanış Büyük Selçuklu setinde geçtiğimiz hafta kılıç kazasıyla yaralanan Ekin Koç, koronavirüse yakalandı.
Uyanış Büyük Selçuklu setinde talihsizlikler peş peşe geldi. Geçtiğimiz hafta sette Ekin Koç, bir dövüş sahnesinde parmağına kılıç darbesi aldı. Oyuncu, set ekibi tarafından hemen hastaneye kaldırıldı. Kontroller sonrası parmağında kırık ve doku zedelenmesi olduğu tespit edildi.
Yaşanan bu talihsiz olayın ardından her gün binlerce vakanın olduğu koronavirüs dizi setlerinde de kendini gösterdi. Salgınla ilgili son kötü haber de Uyanış Büyük Selçuklu dizisinden geldi.
Buğra Gülsoy, Hatice Şendil, Gürkan Uygun ve Sevda Erginci'nin başrolleri paylaştığı 'Uyanış: Büyük Selçuklu' dizisinin setinde başrol oyuncusu Ekin Koç'un koronavirüs testi pozitif çıktı. Kısa sürede çekimlerin durdurulduğu dizide onlarca çalışan da izne çıkarıldı.
Ekin Koç: :1992 yılında, Antalya'da dünyaya geldi. Lise eğitiminin ardından İstanbul Bilgi Üniversitesi İşletme Bölümünde eğitimine devam etti.