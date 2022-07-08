Önce hunharca tekmeledi sonra benzin döküp yaktı! Olay güvenlik kamerasına yansıdı
Antalya'da bir şüpheli şahıs, belediyenin 12 yıl önce kent merkezine koyduğu 'Lidya Bank' isimli Roma heykelini önce tekmeledi, sonra bezin döküp yaktı. Şüphelinin heykeli tekmelediği, benzin döküp ateşe verdiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Antalya'da şüpheli bir şahıs, turistlerin önünde fotoğraf çekildiği gerekçesiyle 12 yıl önce kent merkezine koyulan ''Lidya Bank'' isimli heykeli gecenin bir saatinde hunharca tekmeledikten sonra benzin döküp yaktı.
Antalya’nın en işlek noktasındaki "Lidya Bank" isimli Romalı heykelini tekmeleyen bir kişi, daha sonra benzin dökerek ateşe verdi. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
Edinilen bilgiye göre, Muratpaşa ilçesi Sinan Mahallesi Atatürk Caddesi üzerindeki bir işhanının önünde elbisesini açarak para bekleyen Lidya Bank heykelinin yanına saat 05.15 sırasında elinde benzin bidonuyla şüpheli bir kişi geldi.
Bidonu kenara koyan şüpheli önce heykeli tekmeledi ve ardından bidondaki benzini heykelin üzerine döküp ateşe verdi.