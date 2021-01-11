Onbinlerce kişinin maaşına zam geldi! Yaşlı aylığı, evde bakım ve engelli parası

Sabah'ın haberine göre; her bir çocuk için verilen sosyal ve ekonomik destek ödemeleri bin 161 liraya, engelli vatandaşların özel sektörde istihdamını desteklemek için hayata geçirdiği korumalı işyerleri için kişi başına ödenen aylık tutar ve engelli aylığı 914 liraya, evde bakım ücreti bin 657 liraya, yaşlığı aylığı 763 liraya çıkarıldı.