Onbinlerce kişinin maaşına zam geldi! Yaşlı aylığı, evde bakım ve engelli parası
Hükümetin devreye aldığı yeni ekonomik programlarda rakamlar ortaya çıktı. Yaşlı, kronik hasta, evde bakım gibi birçok başlıkta devlet yardımları ve destekleri arttı.
81.2 milyar liralık sosyal destek programı devreye alındı. İşte ekonomik reformların birbiri ardına geldiği ve özellikle pandemi döneminde kimsenin mağdur edilmeden yapılmasına özen gösterilen destek ve ödemelerle ilgili ayrıntılar...
Sabah'ın haberine göre; her bir çocuk için verilen sosyal ve ekonomik destek ödemeleri bin 161 liraya, engelli vatandaşların özel sektörde istihdamını desteklemek için hayata geçirdiği korumalı işyerleri için kişi başına ödenen aylık tutar ve engelli aylığı 914 liraya, evde bakım ücreti bin 657 liraya, yaşlığı aylığı 763 liraya çıkarıldı.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Kovid-19'la mücadele edilen şu günlerde ihtiyaç sahiplerine ödenen miktarların artırıldığını açıkladı. Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, "Toplumun dezavantajlı kesimlerini sosyal dışlamadan koruyor, mağduriyetlerini gideriyoruz. Sunduğumuz hizmet ve yardımların toplumun tüm kesimlerine yayılmasında artan bütçe kaynaklarının rolü büyük" dedi. Bakan Selçuk'un verdiği bilgiye göre yeni sosyal destek, yardım tutarları şöyle:
Yaşlı, engelli, engelli yakını aylığı ile kronik hastalık yardım miktarı artırıldı. Bu yılın ilk altı aylık dönemi için yaşlı aylıklarında kişi başına ödenecek yardım miktarı 763 lira oldu.