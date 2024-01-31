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On yıl şoför olarak çalıştığı adliyede üç yıldır avukatlık yapıyor

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On yıl şoför olarak çalıştığı adliyede üç yıldır avukatlık yapıyor

VAN'ın Erciş ilçesinde yaşayan 38 yaşındaki Atilla Köçer, 10 yıl şoför olarak çalıştığı adliyede 3 yıldır avukatlık yapıyor.

On yıl şoför olarak çalıştığı adliyede üç yıldır avukatlık yapıyor

Ağrı'nın Patnos ilçesinde dünyaya gelen Köçer, farklı illerdeki eğitim süreçlerinin ardından 2010'da Kamu Personeli Seçme Sınavıyla Erciş Adliyesine atandı.

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On yıl şoför olarak çalıştığı adliyede üç yıldır avukatlık yapıyor

Burada 10 yıl boyunca şoförlük yapan ve Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Adalet Bölümünü okuyan Köçer, mezun olduktan sonra dikey geçiş sınavında ilk 500'e girerek Doğu Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesine yerleşti.

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On yıl şoför olarak çalıştığı adliyede üç yıldır avukatlık yapıyor

Buradaki eğitimini ve staj sürecini tamamladıktan sonra hayalini kurduğu avukatlık cübbesini giyen Köçer, yıllarca şoförlük yaptığı adliyede şimdi adaletin tecelli etmesi için mücadele veriyor.

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On yıl şoför olarak çalıştığı adliyede üç yıldır avukatlık yapıyor

Evli ve 2 çocuk babası Köçer, AA muhabirine, adliyede işe başladıktan 10 yıl sonra hayalini kurduğu avukatlık mesleğine geçtiğini söyledi. Azimle çalışarak kazandığı hukuk fakültesinden 3 yıl önce mezun olarak avukatlık mesleğine başladığını anlatan Köçer, şöyle konuştu:

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