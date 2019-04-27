Ön tekeri kaldırdı! Arkadaşı düşünce...

Ön tekeri kaldırdı! Arkadaşı düşünce...

İSTANBUL Esenyurt'ta motorsiklet sürücüsünün ön tekerleği kaldırmasıyla arkasındaki arkadaşı düştü. Motorsiklet sürücüsü, arkadaşını bırakarak kaçtı.

Ön tekeri kaldırdı! Arkadaşı düşünce... - Sayfa 1

TEM Bağlantı yolu Esenyurt viyadüğünde ilerleyen motosiklet sürücüsü iddiaya göre bir anda ön tekerini kaldırarak ilerlemeye başladı. Bu sırada sürücünün arkasında bulunan Ekrem Taşdelen dengesini kaybederek yola düştü.

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Ön tekeri kaldırdı! Arkadaşı düşünce... - Sayfa 2

Taşdelen, yolda yaklaşık 10 metre sürüklenerek, kafasını bariyerlere çarptı. Motosiklet sürücüsü, arkadaşını olay yerinde bırakarak kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

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Ön tekeri kaldırdı! Arkadaşı düşünce... - Sayfa 3

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Taşdelen, ambulansla Esenyurt Necmi Kadıoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralının durumun ağır olduğu öğrenildi

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Ön tekeri kaldırdı! Arkadaşı düşünce... - Sayfa 4

Polis arkadaşını yolda bırakıp kaçan motosiklet sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı.

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