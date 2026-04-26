On binlerin beklediği dev derbide ilk 11'ler belli oldu! Asensio ve Osimhen kadroda var mı?
Süper Lig’de nefeslerin tutulduğu dev derbi öncesi tüm belirsizlikler ortadan kalkarken, Okan Buruk’un Osimhen hamlesi ve Domenico Tedesco’nun Asensio tercihiyle şekillenen stratejik kadrolar netleşti. Ezeli rakiplerin şampiyonluk yolundaki kaderini belirleyecek olan bu kritik randevuda, sahadaki yıldızların ağırlığıyla tüm dengeleri değiştirecek heyecan dolu ilk 11’ler resmen açıklandı.
Türk futbolunda kalplerin tek merkezde atacağı 31. hafta mücadelesinde, Süper Lig’in iki devi Galatasaray ile Fenerbahçe bu akşam şampiyonluk yolundaki en kritik randevularından birine çıkıyor. RAMS Park’ın ev sahipliği yapacağı ve saat 20.00’de ilk düdüğün çalacağı bu dev heyecanda, hakem Yasin Kol’un yönetiminde sahne alacak olan ezeli rakipler, taraftarlarına unutulmaz bir derbi gecesi yaşatmaya hazırlanıyor.
İşte dev derbinin ilk 11'leri...
Ligin geride kalan bölümünde 22 galibiyet ve 5 beraberlik alan sarı-kırmızılı ekip, 3 mücadeleden ise yenilgiyle ayrıldı. Galatasaray, topladığı 71 puanla haftaya liderlik koltuğunda girdi.
Şampiyonluk yarışındaki Fenerbahçe ise 19 galibiyet, 10 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı. Sarı-lacivertliler, 67 puanla Galatasaray'ın 4 puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor.
BU SEZON 3. KEZ KARŞI KARŞIYA GELİYORLAR
İki takım, bu sezon üçüncü kez karşılaşacak. Süper Lig'in 14. haftasında Kadıköy'de yapılan derbi, 1-1 sona erdi. Galatasaray, maçın 27. dakikasında Leroy Sane'nin golüyle öne geçerken Fenerbahçe, Jhon Duran'ın 90+5. dakikada bulduğu golle beraberliği kurtardı.
İkinci randevu ise Süper Kupa finalinde yaşandı. Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki derbiyi sarı lacivertliler Matteo Guendouzi ve Jayden Oosterwolde'nin golleriyle 2-0 kazanarak kupaya uzandı.
GÖZLER OSİMHEN VE ASENSİO'DA
Dev maç öncesi Galatasaray'da Osimhen'in, Fenerbahçe'de ise Asensio'nun durumları merak ediliyordu. 2 futbolcu da takımlarının son antrenmanlarına katıldı. Teknik direktör Okan Buruk'un Osimhen'i ilk 11'de yer vereceği öğrenildi. Tedesco'nun da Asensio'ya forma vereceği belirtildi.
GALATASARAY-FENERBAHÇE İLK 11'LER
Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, Sane, Sara, Barış Alper, Osimhen.
Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, Kante, İsmail, Guendouzi, Asensio, Kerem, Talisca.