On binde bir görülüyor! Karabük'te minik Metin 'kulak yokluğu' yüzünden travma yaşayacak
KARABÜK'te 2 yaşındaki Metin Tuğra Çanakçı, 'Kulak Yokluğu' (Microtia) hastası olarak dünyaya geldi. Evladının ilerde sağlık sorunu nedeniyle psikolojik travma yaşayacağını belirten anne, tedavi için 90 bin dolara ihtiyaç olduğunu söyledi.
Karabük Beşbinevler Mahallesi’nde ikamet eden iki çocuk sahibi Göksel ve Filiz Çanakçı çiftinin 2 yaşındaki oğulları Metin Tuğra Çanakçı, 'Kulak Yokluğu' hastası olarak dünyaya geldi. On bin doğumda bir görülen microtia hastalığı sonucu sol kulak kepçesi ve kanalı olmadan doğan ve sesleri ayırt etmekte zorlanan 2 yaşındaki Tuğra kalabalık ortama girdiğinde sesleri ayırt etmekte zorlanıyor.
90 bin dolar gerekli: Minik Tuğra’nın sol kulağının yeniden sağlıklı bir şekilde duyabilmesi için araştırma yapan Çanakçı çifti tedavinin ABD’de yapıldığını öğrendi. Yaklaşık 90 bin dolar ameliyat masrafı olduğunu duyan aile oğullarının yeniden sağlıklı bir şekilde duyabilmesi için sosyal medya üzerinden yardım kampanyası başlattı.
"Türkiye’de sadece kulak kepçesini yapıyorlar yani kulak kanalı açılmıyor"
Anne Filiz Çanakçı gazetecilere yaptığı açıklamada, minik Tuğra’nın iki yıl önce mikrotia hastası olarak dünyaya geldiğini söyledi. Çocuğunun rahatsızlığı hakkında da bilgi veren Çanakçı, “Sol kulağında kulak kepçesi ve kanalı yok. Sol kulağından duyamıyor. Biz de doğduğundan beri araştırmalar yapıyoruz. Türkiye’de sadece kulak kepçesini yapıyorlar. Yani kulak kanalı açılmıyor” diye konuştu.
Microtia hastalığı için Amerika’da bir kliniğe ulaştıklarını belirten Çanakçı, “Onlarla irtibata geçtik. Onlar hem kanalı açıyor hem de aynı operasyonda kulak kepçesini yapıyor. 30 yıldan bu yana bu ameliyatları yapıyorlar. Çok tecrübeliler. Bir ay önce de bir Türk çocuğu Amerika’da operasyon geçirdi. Çok başarılı bir operasyon oldu” dedi.