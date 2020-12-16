On binde bir görülüyor! Karabük'te minik Metin 'kulak yokluğu' yüzünden travma yaşayacak

Microtia hastalığı için Amerika’da bir kliniğe ulaştıklarını belirten Çanakçı, “Onlarla irtibata geçtik. Onlar hem kanalı açıyor hem de aynı operasyonda kulak kepçesini yapıyor. 30 yıldan bu yana bu ameliyatları yapıyorlar. Çok tecrübeliler. Bir ay önce de bir Türk çocuğu Amerika’da operasyon geçirdi. Çok başarılı bir operasyon oldu” dedi.