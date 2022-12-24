Omurga kemiği kırılan Zeynep Bastık korkutmuştu! Ünlü şarkıcı sevindiren haberi duyurdu
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Geçtiğimiz günlerde merdivenlerden düşerek omurga kemiklerini kıran şarkıcı Zeynep Bastık, sosyal medya hesabından sağlık durumu hakkında bilgi verdi. 'Harekete bağlı sancılar çekiyorum' diyen ünlü şarkıcıdan bugün hayranlarını sevindiren haber geldi. İşte Zeynep Bastık'ın son sağlık durumu...
Şarkıcı Zeynep Bastık, geçtiğimiz günlerde evinde geçirdiği kaza nedeniyle hayranlarını korkuttu.
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Zeynep Bastık, 2.2 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yaptığı paylaşımla iki gün önce merdivenden düştüğünü ve omurga kemiklerinin kırıldığını duyurmuştu.
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Sağlık durumu hakkında bilgi veren 29 yaşındaki sanatçı, bir süre sahnelere ara vereceğini belirtti.
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Bugün son sağlık durumu ile ilgili bir paylaşım yapan şarkıcıdan sevindiren haber geldi.
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