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Omurga kemiği kırılan Zeynep Bastık korkutmuştu! Ünlü şarkıcı sevindiren haberi duyurdu

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Omurga kemiği kırılan Zeynep Bastık korkutmuştu! Ünlü şarkıcı sevindiren haberi duyurdu

Geçtiğimiz günlerde merdivenlerden düşerek omurga kemiklerini kıran şarkıcı Zeynep Bastık, sosyal medya hesabından sağlık durumu hakkında bilgi verdi. 'Harekete bağlı sancılar çekiyorum' diyen ünlü şarkıcıdan bugün hayranlarını sevindiren haber geldi. İşte Zeynep Bastık'ın son sağlık durumu...

Omurga kemiği kırılan Zeynep Bastık korkutmuştu! Ünlü şarkıcı sevindiren haberi duyurdu

Şarkıcı Zeynep Bastık, geçtiğimiz günlerde evinde geçirdiği kaza nedeniyle hayranlarını korkuttu.

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Omurga kemiği kırılan Zeynep Bastık korkutmuştu! Ünlü şarkıcı sevindiren haberi duyurdu

Zeynep Bastık, 2.2 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yaptığı paylaşımla iki gün önce merdivenden düştüğünü ve omurga kemiklerinin kırıldığını duyurmuştu.

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Omurga kemiği kırılan Zeynep Bastık korkutmuştu! Ünlü şarkıcı sevindiren haberi duyurdu

Sağlık durumu hakkında bilgi veren 29 yaşındaki sanatçı, bir süre sahnelere ara vereceğini belirtti.

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Omurga kemiği kırılan Zeynep Bastık korkutmuştu! Ünlü şarkıcı sevindiren haberi duyurdu

Bugün son sağlık durumu ile ilgili bir paylaşım yapan şarkıcıdan sevindiren haber geldi.

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