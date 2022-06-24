Ömür Kurşun 30 yıl sonra hem annesini hem babasını buldu! Esra Erol'daki kavuşma yürekleri parçaladı
Esra Erol’da programında büyük bir merakla takip edilen Ömür Kurşun’un hikayesi izleyenleri yeniden gözyaşlarına boğdu. Ömür 30 yıl sonra bulduğu annesinin ardından, babasına da Esra Erol’da kavuştu. dakikalarca birbirine satılan baba oğulun o anları yürekleri yaktı.
Yıllar önce evlatlık verilen annesinin tek fotoğrafıyla Esra Erol’un kapısını çalan Ömür’ün kavuşma anı Türkiye’yi gözyaşlarına boğmuştu. 30 yılın ardından annesini Esra Erol’da bulan Ömür Kurşun adını dahi bilmediği babasına da Esra Erol’da programında kavuştu.
30 yıl sonra oğluna kavuşan baba Mustafa Şan, “Beni affet oğlum” diyerek oğlunun ayaklarına kapandı ardından "işte benim oğlum" diyerek haykırdı.
Dakikalarca birbirine sarılan baba oğul yılların hasretini gidermeye çalıştı. İzleyenleri de gözyaşlarına boğan o anlar Türkiye’nin gündeme oturdu.
Duygusal anlar yaşayan Esra Erol da "Onun acılarını dindireceksiniz ona yeni bir hayat vereceksiniz Ömür bunu çok hak ediyor" dedi.