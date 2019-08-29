Ömür Gedik şort paylaşımlarına Ahmet Hakan sayesinde son verdi özür diledi
Ömür Gedik, 'şort' paylaşımlarında hızını alamamıştı ki hatalı olduğunu kabul ederek özür diledi.
Geçtiğimiz günlerde skandal bir 'şort' paylaşımı ile gündeme gelen hayvan hakları aktivisti Ömür Gedik, hızını alamamış, hala şort paylaşımları yaparak kendisine gelen eleştirilere tepki gösteriyordu ki Gedik, hatasını kabul etti ve özür diledi.
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Gedik, "İstanbul AVM'lerindeki bazı kızların şortlarının boyu gerçekten ayıp sınırını aşmış durumda... Plajda değilsiniz diyeceğim ama bence zaten bilerek yapıyorlar..." paylaşımını yapmış, olay yaratan şort tweetinden sonra eleştirilerin hedefi haline gelmiş, birçok kişi tarafından eleştirilmişti.
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Gelen tepkileri umursamadan, dışarıda gördüğü zaman giyimine karışma hakkını kendisinde bulduğu insanların şortlu hallerini sosyal medyada paylaşmaya devam ederken Gedik'ten şaşırtıcı bir hamle geldi.
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