Ömür Gedik paylaşımı tepki çekti erkek cinsel organıyla dikkat çekmek istemiş!
Yaptığı cinsel içerikli tavsiye paylaşımlarla sıklıkla gündeme gelen Ömür Gedik, bir muzu erkek cinsel organına benzeten fotoğrafı yayınlamasıyla yine çok konuşuldu.
Ömür Gedik, yine çok tartışılacak bir paylaşıma daha imza attı. Vegan olduğu bilinen ve hayvan haklarını her fırsatta savunan Gedik, dün akşam sosyal medya hesabından, üzerinde "Daha iyi seks ister misiniz? Vegan olun' yazan bir muz fotoğrafı paylaştı.
Ömür Gedik''in Twiitter hesabından yaptığı bu paylaşım, kısa sürede hem alay konusu oldu hem de tepki çekti. Cinsel organa benzetilen bir muzun üzerinde “Et yemek iktidarsızlık yapabilir. Daha iyi seks ister misiniz? Vegan olun” yazıyordu.
"Et yemek iktidarsızlık yapıyor"
Gedik, gece için attığı mesajın aynısını gündüz için de paylaşarak şunları ekledi:
- "Dikkatinizi çektiğime göre ufak bir not; Parası olanın etsiz sofraya oturmadığı ülkemiz bilmeli ki et yemek iktidarsızlık yapıyor. Bu akşamdan başlayın derim."
Onlarca tepki mesajı yağdı
Ömür Gedik, bu paylaşımları dikkat çekmek için yaptığını belirtirken, gelen tepkiler ise şu şekildeydi;
- "Aklı sıra zeka yoklaması yapıyor yarım akıllı!"
- "Resmen saçmalamışsınız, nimetle dalga geçmektir bu yaptığınız."
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