Ömür Gedik Ferhat Göçer Instagram canlı yayında her gece 2 bin TL dağıtıyor

Yarışma fikrinin ortak kararla ortaya çıktığını belirten Ömür Gedik, şunları söyledi:

''Herkes için karantina günlerini kolaylaştırmak, moral olmak, bu zor günleri hep birlikte atlatmak amacındayız. Bizim başlattığımız yarışmada her gecenin sponsoru farklı bir iş adamı ya da şirket oluyor.''