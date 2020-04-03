Ömür Gedik Ferhat Göçer Instagram canlı yayında her gece 2 bin TL dağıtıyor
Ömür Gedik ve Ferhat Göçer, karantina günlerinde Instagram canlı yayınında yarışma programı düzenleyerek her gece 10 aileye maddi manevi destek oluyor.
Ferhat Göçer Instagram hesabından her gece 22.00’de canlı yayınlanan yarışmanın soru kategorileri ve ipuçları ise gün içinde Ömür Gedik’in Instagram hesabından veriliyor. İkili, canlı yayına katılım isteği gönderen kişiler arasından seçtikleri yarışmacılardan doğru cevap verenlere para ödülü veriyor, sohbet ediyor ve bu yolla her gece 10 aileye maddi manevi destek oluyor.
Yarışmaya katılmak isteyenler ikilinin sosyal medya hesaplarını takip ederek hem para kazanıyor hem de karantina günlerinde keyifli vakit geçiriyor.
''Hem maddi hem manevi katkı sağlamak amacındayız. Bu karanlık günlerde evlerinize neşe getirmek, eğlenmek için bu yarışmaya karar verdik'' diyen Ferhat Göçer, soruları çok büyük titizlikle hazırladıklarını ve herkesin ödül kazanmasını istediklerini belirtti.
Yarışma fikrinin ortak kararla ortaya çıktığını belirten Ömür Gedik, şunları söyledi:
''Herkes için karantina günlerini kolaylaştırmak, moral olmak, bu zor günleri hep birlikte atlatmak amacındayız. Bizim başlattığımız yarışmada her gecenin sponsoru farklı bir iş adamı ya da şirket oluyor.''