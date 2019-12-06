Ömür Gedik Can Yaman'ı savundu! Kadın hayranına edepsizce cevap vermişti
Ömür Gedik son günlerde ard arda talihsiz açıklamalar yapan oyuncu Can Yaman'ın 'arka odaya geçelim göstereyim' sözlerine destek oldu. Başta hemcinsleri olmak üzere herkesin tepkisini çeken Ömür Gedik yeni açıklamasıyla yan çizdi.
Son günlerinde en olaylı ismi Can Yaman... Gittiği yerler, söylediği sözler günlerce magazin basınında konuşuluyor. Skandal libido tartışmasının ardından ortalığı karıştıran Can Yaman yetmezmiş gibi bir de kadın hayranına verdiği ahlaksız cevapla hem kendini hem de Türkiye'yi iyice rezil etti.
Başta kadın oyuncular ve kadınlar olmak üzere birçok kişinin tepkisini üzerine çeken Can Yaman'ın son edepsizliğine Ömür Gedik'ten destek geldi. Ömür Gedik'in yazdıkları Twitter'ın da bugünkü gündemi oldu. Tepkiler artınca Gedik, yanlış anlaşıldım dedi ve yeni bir açıklama yaptı.
Geçtiğimiz hafta yaptığı cinsel ilişki içerikli paylaşımla tüm dikkatleri üzerine çeken Ömür Gedik, gazetede yazdığı köşe yazısında Can Yaman'la alakalı şunları söyledi:
"Onunla arka odaya geçme imkanı olsa bir dakika bile düşünmeyecek kadınlar tarafından bile eleştirildi Can. Pes yani. İşte biz buna 'Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu' diyoruz. Can'a tavsiyem biraz inzivaya çekilsin, kendini dinlesin. Kötücül yorumları da kafasına takmasın."