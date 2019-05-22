Ömür Arpacı'nın evine hırsız girdi! Film gibi kovalamaca
Oyuncu Ömür Arpacı'nın Bostancı'daki evine giren hırsızlar tarafından çalınan otomobili film sahnelerini aratmayan kovalamaca ile ele geçti.
Ömür Arpacı, 9 Mayıs 2019'da saat 07.30 sıralarında Kadıköy Bostancı'daki evine geldi. Kıbrıs'tan gelen Arpacı, evine hırsız girdiğini fark etti. Evdeki 2 alyans, 2 bilezik, 2 saat, küpe, 6 bin TL, kolyenin alındığını gördü. Evde otomobilinin anahtarının da olmadığını fark eden Arpacı, otoparka indi. Lüks aracının da yerinde olmadığını gördü.
Arpacı İstanbul'da az sayıda bulunan BMW 2.20 D aracının bulunması ve hırsızların bulunması için hemen polisi aradı. Asayiş Şube Oto-Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri başvurunun ardından çalışma başlattı. Ekipler, kamera görüntülerini incelemeye aldı.
Kamera görüntülerinde, evin penceresinden giren 2 hırsızın, evdeki eşyaları aldıktan sonra otoparka indikleri ve evden aldıkları anahtarla otomobili çaldıkları tespit edildi. Kamera görüntülerinden hırsızlardan birinin C.Ö. olduğu belirlendi. İstanbul’da az sayıda bulunması nedeniyle lüks araçla ilgili kamera taraması yapıldı.
Araç Maltepe'de görüldü. Ekipler, hırsızlık, yağma ve uyuşturucudan kaydı olan C.Ö.'nün Maltepe'de aracın içinde olduğunu belirledi. Arpacı'nın lüks aracına sahte plaka takarak hırsızlık olaylarına karıştığı belirlenen C.Ö, 17 Mayıs 2019'da Maltepe'de takibe alındı.