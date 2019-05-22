Ömür Arpacı'nın evine hırsız girdi! Film gibi kovalamaca

Ömür Arpacı, 9 Mayıs 2019'da saat 07.30 sıralarında Kadıköy Bostancı'daki evine geldi. Kıbrıs'tan gelen Arpacı, evine hırsız girdiğini fark etti. Evdeki 2 alyans, 2 bilezik, 2 saat, küpe, 6 bin TL, kolyenin alındığını gördü. Evde otomobilinin anahtarının da olmadığını fark eden Arpacı, otoparka indi. Lüks aracının da yerinde olmadığını gördü.