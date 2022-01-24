Omicron'un daha hızlı yayılan alt varyantı ortaya çıktı: BA.2 pandeminin seyrini nasıl değiştirecek?

NTV'de yer alan habere göre bununla birlikte BA.2, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından henüz endişe veren bir tür olarak tanımlanmadı. DSÖ, Omicron’un BA.1, BA.2 VE BA.3 olmak üzere 3 farklı mutasyona sahip olduğunu ve dünyadaki Omicron vakalarının çoğunun BA.1’den kaynaklandığını bildirdi. Ancak Flahault, BA.2’nin tespit edildiği ülkelerin tetikte olması gerektiğini söyledi.