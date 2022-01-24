Omicron'un daha hızlı yayılan alt varyantı ortaya çıktı: BA.2 pandeminin seyrini nasıl değiştirecek?
Omicron varyantı Türkiye dahil, pek çok ülkede son aylarda baskın hale gelirken, İngiltere'de yapılan çalışmalar, BA.2’nin nispeten daha hızlı yayıldığını gösterdi. Uzmanlar, " BA.2 nedir ve nasıl ortaya çıktı?", "BA.2 hangi ülkelerde tespit edildi?" sorularını yanıtlayarak, Omicron'un son alt varyantını değerlendirdi.
İngiltere'deki bilim insanları Omicron'un yeni bir alt varyantını tespit ettiklerini duyurdu.Birleşik Krallık Sağlık Güvenliği Ajansı (UKHSA), bu ayın ilk 10 gününde İngiltere'de 400'den fazla BA.2 vakası tespit etti. Ayrıca, Omicron’un alt varyantının 40 ülkede tespit edildiği ve Hindistan, Danimarka ile İsveç’teki son vakaların çoğunluğunu oluşturduğu aktarıldı.
Fransız epidemiyolog Antoine Flahault, AFP haber ajansına verdiği demeçte, "Bizi şaşırtan şey, Asya'da büyük ölçüde dolaşımda olan bu alt varyantın Danimarka'daki tutunma hızı. Bilim insanları, virüsün nasıl evrimleşmeye ve mutasyona uğramaya devam ettiğini değerlendirmelidir. BA.2, Omicron'un baskın alt varyantı olan BA.1’den farklı özelliklere sahip” dedi.
NTV'de yer alan habere göre bununla birlikte BA.2, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından henüz endişe veren bir tür olarak tanımlanmadı. DSÖ, Omicron’un BA.1, BA.2 VE BA.3 olmak üzere 3 farklı mutasyona sahip olduğunu ve dünyadaki Omicron vakalarının çoğunun BA.1’den kaynaklandığını bildirdi. Ancak Flahault, BA.2’nin tespit edildiği ülkelerin tetikte olması gerektiğini söyledi.
Flahault, “Fransa, Ocak ortasında bulaşmada bir artış bekliyordu. Olmadı ve belki de bu, çok bulaşıcı görünen ancak daha öldürücü olmayan bu alt varyanttan kaynaklanıyor” diye gözlemledi.