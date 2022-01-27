Omicron'a özel koronavirüs aşıları ne zaman gelecek? Moderna insan deneylerine başladı
TÜRKİYE de dahil olmak üzere pek çok ülkede baskın varyant haline gelen Omicron, aşıların etkinliğinde düşüşe neden olduğu için bilim insanlarını endişelendirdi. Bu nedenle ilaç şirketleri Omicron'a özel aşılar için çalışma başlattı. ABD'li biyoteknoloji şirketi Moderna, Omicron varyantını hedefleyen özel yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının güvenliğini ve etkinliğini incelemek için klinik denemelere başladığını duyurdu. Bu kapsamda ilk gönüllüye bir doz Omicron aşısı yapıldı.
ABD'li biyoteknoloji şirketi Moderna, Omicron aşısının klinik denemelerine iki grup arasında eşit olarak bölünmüş 18 yaş ve üstü yaklaşık 600 yetişkin katılımcının dahil olacağını duyurdu.
İlk gruptaki katılımcılar daha önce Moderna'nın orijinal aşısının iki dozunu yaptırmış, ikinci gruptaki katılımcılar ise üç dozunu yaptırmış kişilerden oluşacak. Her iki gruptaki katılımcılara tek doz halinde Omicron için geliştirilmiş özel aşı uygulanacak.
Moderna ayrıca 50 mikrogramlık halinde şu anda güçlendirici olarak uygulanan üçüncü doz orijinal aşının Omicron'a karşı nasıl etki gösterdiğine dair veriler yayınladı.
Üçüncü doz aşıdan altı ay sonra Omicron enfeksiyonunu bloke eden antikorlar azaldı ancak yine de tüm katılımcılarda saptanabilir durumda kaldılar. Veriler güçlendiricinin zamanla zayıflasa da varyanta karşı koruma sağladığını gösterdi.