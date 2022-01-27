Omicron'a özel koronavirüs aşıları ne zaman gelecek? Moderna insan deneylerine başladı

İlk gruptaki katılımcılar daha önce Moderna'nın orijinal aşısının iki dozunu yaptırmış, ikinci gruptaki katılımcılar ise üç dozunu yaptırmış kişilerden oluşacak. Her iki gruptaki katılımcılara tek doz halinde Omicron için geliştirilmiş özel aşı uygulanacak.