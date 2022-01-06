Omicron’a karşı maske uyarısı! Bez maskeleri ve tek katmanlı cerrahi maskelerinizi atın
TÜRKİYE de dahil olmak üzere en az 100 ülkede tespit edilen Omicron vakalarının artışı rekor düzeyde devam ederken, ABD’li uzmanlar, maskeler için kritik bir uyarı yaptı. O maskeler işe yaramıyor çöpe atın...
ABD’nin en prestijli hastanelerinden bir olan Mayo Clinic, tüm hastaların ve ziyaretçilerin cerrahi maske veya N95 veya KN95 maskeleri takmasını zorunlu kıldı.
NTV'nin Wall Street Journal’den derlediği habere göre tek katmanlı kağıt maskelerin ve kumaş maskelerin Omicron varyantına karşı yeterli koruma sağlamadığı aktarıldı.
Bununla birlikte, pek çok kişinin rahatlık ve tarz için tercih ettiği tek katmanlı bez maskeler, corona virüsü taşıyan daha büyük damlacıkları engelleyebiliyor.
Ancak bulaşıcı hastalık uzmanlarına göre corona virüsü taşıyan daha küçük aerosolleri veya parçacıkları engellemede o kadar etkili değil olmuyor.