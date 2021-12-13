Omicron'a karşı en etkili aşı hangisi? İngiltere sonuçları yayınladı
Dünya haftalardır Omicron'u ve aşıların geleceğini konuşuyor. Konu ile ilgili beklenen açıklama İngiltere'den geldi. Yapılan araştırma sonrası Omicron'a karşı en etkili aşı belli oldu.
İlk olarak 2019'un son günlerinde Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve buradan dünyaya yayılan koronavirüs (Kovid-19) çeyrek milyarın üzerinde insana bulaştı. 5 milyondan fazla cana mal olan virüs son dönemde varyantları ile gündemde.
Güney Afrika'da ortaya çıkan ve buradan diğer ülkelere yayılan Omicron varyantı kısa sürede dünyanın alarma geçmesine neden olmuş durumda.
Zira bilim insanlarının Omicron hakkında hâlâ bilmediği çok şey var. Ayrıca varyant daha bulaşıcı olabileceği ve aşıların buna karşı daha az etkili olabileceği endişelerine yol açan birkaç mutasyona sahip.
Bilim dünyası haftalardır bu sorulara kesin bir yanıt verebilmek için zamana karşı yarış verirken konu ile ilgili İngiltere'den flaş açıklamalar geldi.