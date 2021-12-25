Omicron virüsü Başbakan Boris Johnson'ın garsonluk yapan kızını işsiz bıraktı!
İNGİLTERE'de koronavirüsün Omicron varyantı hızla yayılırken vaka sayısında rekor üstüne rekor kırılıyor. Hükümet, yılbaşı haftası için bazı yasakları devreye soktu. Yasaklar nedeniyle yüzbinlerce insan işsiz kalırken, bu isimlerden biri de İngiltere Başbakanı Boris Johnson'un garson kızı oldu.
İngiltere hükümeti yeni tip koronavirüsün Omicron varyantı endişesiyle yeni yıl öncesinde kısıtlamalara gitti. İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın garson olarak çalışan 24 yaşındaki kızının, koronavirüs (Covid-19) önlemleri nedeniyle işini kaybettiği ortaya çıktı.
Daily Mail’e göre, Johnson’ın ikinci eşi avukat Marina Wheeler’dan olan kızı Cassia Peaches, İngiltere’nin başkenti Londra’da popüler bir restoranda garson olarak çalışıyordu.
Ancak babasının liderliğindeki hükümetin aldığı Covid-19 kısıtlamaları nedeniyle tüm cafe ve restoranlar kapandı. Diğer çalışanlar gibi Başbakan Johnson’ın kızı Cassia Peaches geçici bir süre işsiz kaldı.
Günlük vaka sayısı 100 bini geçti
Hızla yayılan omicron varyantı nedeniyle harekete geçen İngiltere hükümeti, ülke genelinde geçerli olacak bir dizi yeni kısıtlamalar getirmiş ve halka “birbirinizle temas etmeyin” çağrısında bulunmuştu. Öte yandan dün açıklama yapan İngiltere Sağlık Bakanlığı da, Covid-19 ‘a bağlı günlük vaka sayısının 100 bini geçtiğini duyurmuştu.