Omicron alarmı! Diyarbakır Sağlık Müdürü: Vaka sayılarında yüzde 100’e yakın artış var
DİYARBAKIR Sağlık Müdürü Dr. Cihan Tekin, kentteki vaka artışına ilişkin korkutan açıklamalar yaptı. Tekin, "Günlük vaka sayısında hemen hemen yüzde 100’e yakın artış ortaya çıktı. Rakamlar henüz tolere edebileceğimiz seviyede ancak özellikle vatandaşlarımızın duyarlı olmalarını istirham ediyoruz" dedi.
Kentte koronavirüse karşı aşılama oranlarını artırmak ve yeni varyant 'Omicron'un yayılımını önlemek için sağlık ekipleri, yoğun çaba gösteriyor. İl Sağlık Müdürü Tekin, 'Omicron' vakalarına rastladıklarını belirterek, “Ankara referans laboratuvarımızda şüphelendiğimiz vakaları gönderip orada teyitlerini almaya çalışıyoruz. Bu noktada çalışmalarımız devam ediyor ancak özellikle son hafta içinde tüm Türkiye çapında vakalarda maalesef artış ortaya çıktı. En son dün 66 bin civarında vaka açıklanmıştı. İl olarak baktığımızda maalesef bizde de bir hareketlenme ortaya çıktı” diye konuştu. Dr. Tekin, şunları söyledi:
“Şu anda baktığımızda bu rakam maalesef 100 binde 40-45’ler civarına çıkmaya başladı. Dolayısıyla bizim de günlük vaka sayısına baktığımızda hemen hemen yüzde 100’e yakın bir artış ortaya çıktı.
Rakamlarımız henüz küçük tolere edebileceğimiz bir seviyede ancak özellikle vatandaşlarımızın bu konuda gerçekten duyarlı olmalarını istirham ediyoruz. Yılbaşında kapalı mekanlarda eğlenceler düzenlendi. Bundan sonraki süreçte de havaların soğuması ile birlikte kapalı ortamlarda insanlar daha fazla vakit geçirmeye başlayacak.
Kapalı mekanlarda maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına da dikkat edilmediği takdirde maalesef virüsün yayılımına bir davetiye çıkarmış olacağız. Vatandaşlarımızdan isteğimiz maske, mesafe ve kişisel hijyen kurallarına mutlak suretle dikkat etmeleri. Bunun yanı sıra özellikle hatırlatma doz aşılarını yaptırsınlar. İl genelinde gerek aile hekimlerimiz gerek kurmuş olduğumuz stantlarımız, iş yerlerine, organize sanayi gibi gidip bizzat aşılarını yapmaya çalışıyoruz.”