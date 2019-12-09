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Ömer Sarıgül'ün nikah töreninde dikkat çeken detay! İmamoğlu kıydı Gökçek şahitlik yaptı

Mustafa Sarıgül'ün oğlu Ömer Sarıgül'ün nikahını İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu kıydı. Siyaset ve iş dünyasından önemli isimlerin katıldığı törende çiftin nikah şahitliğini ise Melih Gökçek yaptı.

Eski Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'ün oğlu Ömer Sarıgül önceki gün işadamı Dursun Çakır'ın kızı Revna Çakır ile dünya evine girdi.

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Nikahı İmamoğlu kıydı

Siyaset ve iş dünyasından önemli isimlerin katıldığı düğünde çiftin nikahını İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu kıydı. 

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Binali Yıldırım sürprizi

Mustafa Sarıgül'ün oğlunun nikah töreninde eski Başbakan ve İBB başkan adayı Binali Yıldırım da bulundu.

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Melih Gökçek nikah şahidi

Son dönemlerde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik eleştirileri ile gündeme gelen Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek de çiftin nikah şahitliğini yaptı.

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