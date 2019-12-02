Ömer Bayram'ın Pereira'ya tokatına olay yorum: VAR'ın yüreği yetmedi
Trabzonspor sahasında konuk ettiği Galatasaray'la 1-1 berabere kalırken spor yazarları dev kapışmayı değerlendirdi.
13. haftanın en önemli maçında Trabzonspor ile Galatasaray 1-1 berabere kaldı. Ev sahibi ekip Sörloth ile öne geçti. Maçta son sözü 90'da Nagatomo söyledi.
Ahmet Çakar: Sonuçta; iki takım da fazla bir şey kaybetti diyemeyiz. Belki pozisyonlar açısından Trabzonspor çok daha öndeydi ama performans olarak da maçın hakkı beraberlikti. Ali Palabıyık'ı bazen anlamak mümkün değil... Hele VAR hakemlerini anlayabilmek hiç mümkün değil. İlk yarıda Ömer Bayram'ın Pereira'ya bir tokadı var. Tokadın şiddetlisi şiddetsizi olmaz. Tokat varsa vardır, yoksa elle itmedir. Ömer Bayram, Pereira'ya tokat attı. Şiddeti düşük olsa da kırmızı olmalıydı. Hakem sarıyla geçiştirdi. VAR'ın yüreği yetmedi. Tıpkı ikinci yarıda Emre Mor'a yapılan hareketteki penaltıda yürekleri yetmediği gibi.
Rıdvan Dilmen: Ben burada bir oyuncuya asla saygısızlık yapmam ama Galatasaray, maça bir eksikle başladı. Sürekli top kaybeden Belhanda… Fatih Terim nasıl sabretti anlayamadım. Tam geliyorsunuz top kaybediyor. Bu kadar top kaybı olmaz. Trabzonspor'da Hosseini orta sahada çok iyiyken Ekuban'ı aldı. Çıkacak oyuncu Yusuf olmalıydı. Hosseini'yi çıkardı Doğan Erdoğan'ı orta sahaya aldı. Golü attıktan sonra geriye yaslandı. Ölü Galatasaray'a 1 puan hediye edildi.
Güntekin Onay: Galatasaray taraftarlarını memnun eden şöyle bir durum var. Galatasaray, kaybetmeme kararlılığını gösterdi. Fizik olarak da son 3 maçta daha diri bir Galatasaray gördük. Galatasaray'da bu gayrete rağmen üretkenlik yine istenilen seviyede değildi. Gençlerbirliği 20 gol attıysa, Galatasaray'ın 14 golde kalması düşündürücü. Başakşehir'e, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a da gol atamadı. Bu sorunu Fatih Terim nasıl çözecek? Sorun ortada. Gol sorunu ve pozisyona girememe sorununu aşamıyor. Kale önünde de bir zenginlik yok. Galatasaray'ın önündeki 5 maçın 4'ü içeride. Deplasmanda oynanacak maç ise Göztepe.