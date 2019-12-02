Ömer Bayram'ın Pereira'ya tokatına olay yorum: VAR'ın yüreği yetmedi

Ahmet Çakar: Sonuçta; iki takım da fazla bir şey kaybetti diyemeyiz. Belki pozisyonlar açısından Trabzonspor çok daha öndeydi ama performans olarak da maçın hakkı beraberlikti. Ali Palabıyık'ı bazen anlamak mümkün değil... Hele VAR hakemlerini anlayabilmek hiç mümkün değil. İlk yarıda Ömer Bayram'ın Pereira'ya bir tokadı var. Tokadın şiddetlisi şiddetsizi olmaz. Tokat varsa vardır, yoksa elle itmedir. Ömer Bayram, Pereira'ya tokat attı. Şiddeti düşük olsa da kırmızı olmalıydı. Hakem sarıyla geçiştirdi. VAR'ın yüreği yetmedi. Tıpkı ikinci yarıda Emre Mor'a yapılan hareketteki penaltıda yürekleri yetmediği gibi.