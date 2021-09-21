'Ölüyorum' deyip anlattı! Hile itirafıyla şaşırttı: Sarhoş yayına çıktı denen Bülent Ersoy gerçeği açıkladı

Bülent Ersoy ve Mustafa Keser'in sunumuyla 19 Eylül Pazar akşamı yayın hayatına başlayan 'Benzemez Kimse Bize' programına ilk bölümde Yıldız Tilbe konuk olmuştu. Programa Diva'nın konuşması ve tavırları damgasını vurmuştu.