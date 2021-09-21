'Ölüyorum' deyip anlattı! Hile itirafıyla şaşırttı: Sarhoş yayına çıktı denen Bülent Ersoy gerçeği açıkladı
Uzun bir aradan sonra Star TV'de seyirciyle buluşan Bülent Ersoy, programda alkollü olduğu iddiasıyla ilgili her şeyi açıkladı. Ersoy itirafıyla şaşırttı.
Bülent Ersoy ve Mustafa Keser'in sunumuyla 19 Eylül Pazar akşamı yayın hayatına başlayan 'Benzemez Kimse Bize' programına ilk bölümde Yıldız Tilbe konuk olmuştu. Programa Diva'nın konuşması ve tavırları damgasını vurmuştu.
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Bazı sosyal medya kullanıcıları, Bülent Ersoy'un canlı yayına sarhoş çıktığı iddia etmişti.
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Konuya ilişkin canlı yayında açıklama yapan Bülent Ersoy, alkollü olduğu iddialarını reddetmişti.
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Ersoy, "Ağzıma yudum bir şey koymadım. Olsa zaten söylerim" ifadelerini kullanmıştı.
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