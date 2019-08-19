Ölümünün ardından Devran Çağlar'ın eşi ortaya çıktı! Tazminat davası açacak

Devran Çağlar’ın, cinsiyet değiştirmediğini de söyleyen Akay, şu bilgileri verdi: “Devran Çağlar’ın cinsiyet değiştirdiği doğru değil. Asıl adı Mustafa Dağlar olan ve Devran Çağlar olan sahne adı ile tanınan sanatçımız, 2011 yılında Almanya vatandaşı olabilmek için formalite icabı ‘Çeki’ isimli Alman bir bayanla Almanya’da evlenmişti ve evli olarak vefat etti.