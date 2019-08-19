Ölümünün ardından Devran Çağlar'ın eşi ortaya çıktı! Tazminat davası açacak
MALTEPE’de bir rezidansta ölü bulunan 90'lı yıllara damga vurmuş Devran Çağlar'ın Almanya'da bir kadınla evli olduğu ortaya çıktı.
90'lı yılların ünlü arabesk şarkıcısı Devran Çağlar, geçtiğimiz hafta Maltepe'de ikamet ettiği rezidansta ölü bulunmuştu. Çağlar’ın ölümü adli tıp tarafından araştırılması devam ederken, Devran Çağlar’ın Alman vatandaşı olabilmek adına 2011 senesinde herkesten gizli bir şekilde hayatını birleştirdiği ortaya çıktı.
Marmaris’te Yeni Mezarlık’ta toprağa verilen 56 yaşındaki Devran Çağlar’ın meslektaşı Onur Akay, çarpıcı açıklamalarda bulunarak Çağlar'ın Almanya’da 2011 yılında evlendiğini ve evli olarak vefat ettiğini söyledi.
Devran Çağlar’ın, cinsiyet değiştirmediğini de söyleyen Akay, şu bilgileri verdi: “Devran Çağlar’ın cinsiyet değiştirdiği doğru değil. Asıl adı Mustafa Dağlar olan ve Devran Çağlar olan sahne adı ile tanınan sanatçımız, 2011 yılında Almanya vatandaşı olabilmek için formalite icabı ‘Çeki’ isimli Alman bir bayanla Almanya’da evlenmişti ve evli olarak vefat etti.
Ölümünden hemen önce eşi ile telefon konuşması yapmış. Son konuşmasında “Ben bunu yarın kalkacağım, alacağım Allah kısmet ederse” diyor.