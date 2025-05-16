"Ölümüm duyulacak" dediği söylenmişti! Harika Avcı ateş püskürdü
80'li yıllara damga vuran Harika Avcı'nın sağlık durumuyla ilgili sık sık haberler çıkıyor. Son olarak Harika Avcı'nın "Ölümüm duyulacak" diyerek karaciğerinin bittiğini söylediği iddia edilmişti. Harika Avcı bu iddiaya ateş püskürdü.
Uzun yıllardır gözlerden uzak yaşayan ünlü oyuncu ve şarkıcı Harika Avcı, bir süredir maddi sıkıntılar yaşadığı ve ev kirasını ödeyemediği iddialarıyla gündeme gelmişti.
Aynı zamanda ciddi sağlık sorunları da yaşayan 65 yaşındaki Harika Avcı'yla ilgili yeni iddialar ortaya çıkmıştı.
Ünlü sanatçının, "Kısa süre sonra ölümüm duyulacak. Karaciğerim bitti. Doktora da gitmiyorum. Ben ölmeyi tercih ettim. Ölüm sebebim siroz" dediği iddia edilmişti. İddianın sahibi ise Onur Akay'dı.
Bu açıklama magazin gündemine bomba gibi düşerken Harika Avcı'dan konuyla ilgili yazılı bir açıklama geldi. Magazin Sortie'ye konuşan Harika Avcı, "O kadar gazeteci, haber kanalı varken ona mı açıklama yapacağım?