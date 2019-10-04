Ölümsüzlük meyvesi deniyor hünnap meyvesinin faydaları saymakla bitmiyor

Düşük kalorili oluşu ve enerji vermesi nedeniyle, kilo verme konusunda yardımcı olan hünnap meyvesi, özellikle spor yapanlar tarafından kullanılması gereken bir meyve olarak karşımıza çıkıyor. Peki içindeki A ve bolca C vitamini sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirden bu meyvenin bilmediğimiz faydaları neler?