'Ölüme ilgim var' diyen Aleyna Tilki'den şoke eden ölüm mezarlık açıklamaları
Cemal Can Canseven'le beraber Exxen'deki İşte Bu Benim Masalım'da oynayan Aleyna Tilki'nin ölümle ilgili sözleri şoke etti.
Son günlerde sağlık sorunları yaşayan Aleyna Tilki, sosyal medyada takipçileriyle soru cevap etkinliği yaptı. Tilki'nin takipçisinin bir sorusu üzerine ölüm üzerine anlattıkları ve ''Ölüme ilgim var'' demesi okuyanları çok şaşırttı.
Aleyna Tilki'ye bir takipçisi, "Ölüm hakkında ne düşünüyorsun?" sorusunu sordu. Tilki, bu soruya ağızları açık bırakan şu cevabı verdi:
"Ölüme küçük yaşlardan beri ilgim var. Benim oyun parkım mezarlığın içindeydi, küçükken ki evim morgun karşısındaydı.''
''Ve bir zamanlar anneannemin hastanesi olduğu için hastanede çok bulundum. Otopsi bile izledim. Mezarlıklarda duyu dışı algılarla ilgili deneyler yaptım. Ölümü kabul ediyorum bana ilham veriyor."
İşte Bu Benim Masalım'da geçtiğimiz senenin Survivor şampiyonu Cemal Can Canseven'le partner olan Tilki, koronaya yakalanan arkadaşının sağlık durumu hakkında da bilgi verdi: