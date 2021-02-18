'Ölüme ilgim var' diyen Aleyna Tilki'den şoke eden ölüm mezarlık açıklamaları

Aleyna Tilki'ye bir takipçisi, "Ölüm hakkında ne düşünüyorsun?" sorusunu sordu. Tilki, bu soruya ağızları açık bırakan şu cevabı verdi:

"Ölüme küçük yaşlardan beri ilgim var. Benim oyun parkım mezarlığın içindeydi, küçükken ki evim morgun karşısındaydı.''