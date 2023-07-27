Ölümden kıl payı kurtuldu! Hatay'da motosiklet sürücüsü metrelerce havaya uçtu

Motosiklet sürücüsünün çarpışmanın etkisiyle havaya uçtuğu anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Polis ekiplerinin çalışmasının ardından araçlar kaldırılarak yol trafiğe açıldı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.