Ölümden dönmüştü! Casillas'a acı haber

''Neyse ki tümörü çok erken fark ettik'': "Yaşam bizi tekrar şaşırttı" ifadelerini kullanan Carbonero; "Birkaç gün önce doktor kontrolünde yapılan incelemede, vücudumda kötü huylu bir yumurtalık tümörüne rastlandı ve bunun üzerine ameliyat oldum. Her şey çok iyi gitti, Neyse ki tümörü çok erken fark ettik. Tedaviye devam ediyoruz. Sakinim ve her şeyin yoluna gireceğinden eminim.'' dedi.