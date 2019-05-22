Ölümden dönmüştü! Casillas'a acı haber
Geçtiğimiz günlerde geçirdiği kalp krizinin ardından ameliyat edilen Iker Casillas'ın eşi Sara Carbonero, kanser tedavisi gördüğünü açıkladı.
Mayıs ayının başında Porto ile çıktığı idman sırasında kalp krizi geçirdikten sonra kaldırıldığı hastanede ameliyat edilen İspanyol kaleci Iker Casillas'a bir acı haber de eşinden geldi.
37 yaşındaki İspanyol file bekçinin eşi Sara Carbonero, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yumurtalık kanseriyle mücadele ettiğini dile getirdi.
''Neyse ki tümörü çok erken fark ettik'': "Yaşam bizi tekrar şaşırttı" ifadelerini kullanan Carbonero; "Birkaç gün önce doktor kontrolünde yapılan incelemede, vücudumda kötü huylu bir yumurtalık tümörüne rastlandı ve bunun üzerine ameliyat oldum. Her şey çok iyi gitti, Neyse ki tümörü çok erken fark ettik. Tedaviye devam ediyoruz. Sakinim ve her şeyin yoluna gireceğinden eminim.'' dedi.
''Mutlu sonla bitecek'': Carbonero, ''Bu yolun zor olacağını, ama aynı zamanda mutlu sonla biteceğini de biliyorum. Ailemin, arkadaşlarımın ve harika bir sağlık ekibinin tüm varlıklarıyla yanımda olduklarını biliyorum" dedi.