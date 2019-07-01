Ölümden dönen Mehmet Ali Erbil'den 8 ay sonra gelen bomba itiraf
Banyoda düşüp hastaneye kaldırıldıktan sonra aylarca ölümle pençeleşen Mehmet Ali Erbil, geçirdiği zor günleri anlattı.
Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, geçirdiği zor günlerin ardından Sabah gazetesinden Tuba Kalçık'a konuştu. Banyoda düştükten sonra hastaneye kaldırılan ve dört ay uyutularak hayatta tutulan ünlü şovmen, yaşadıklarını büyük bir samimiyetle anlattı.
Uyandığında dili dışında hiçbir yerini kıpırdatamadığını söyleyen Erbil, "O günlerde Allah'a 'Bir tek bana sol elimi bahşet, hiç olmazsa hayatım biraz kolaylaşsın' diye dua ettim ve gerçekten de sol elimi oynatmaya başladım sonrasında" diye konuştu. Duanın gücüne çok inandığını söyleyen Erbil, "Beni, sevenlerimin duaları ayağa kaldırdı" dedi. Kendisini hayata izleyicilerinin 'Mehmet Ali Bey' seslerinin döndürdüğünü söyleyen ünlü şovmen, başlarda hiç iyileşemeyeceğini düşündüğünü, doktor kardeşine 'Eğer böyle yaşayacaksam benim fişimi çek' dediğini sözlerine ekledi.
Çok zor bir dönem geçirdiniz.Neler hissediyorsunuz? Dört ay kendimde değildim, uyuttular beni. Ne acıdan, ne de komplikasyonlardan haberim yoktu. Dört ayın sonunda uyandığımda kendimi Türk filminin içinde gibi hissettim. Hiçbir yerimi oynatamıyordum. Ne elimi, ne ayağımı, ne ağzımı... Bir tek dilimi hareket ettirebiliyordum. Konuşamıyordum. Alfabeyle konuşmaya çalışıyordum. Bir kelimeyi 15 dakikada söylüyordum.
Yıllarca konuşarak para kazanan biri için çok zor bir durum olsa gerek...: İbrahim Tatlıses'e üzülürdüm, 'Sesiyle para kazanıyordu, şimdi şarkı söyleyemiyor' diye. Aynı şeyi ben de yaşadım. Kader birliği yaptık İbrahim'le. O zor günlerde hep sabır gösterdim. Oynamıyordu hiçbir yerim ama yine de tevekkül ettim. Şimdi Allah'a şükürler olsun ayağa kalkmaya başladım. Dualarla bugünlere geldiğime inanıyorum. Allah'tan sinir hastalığı değildi benimki. Uzun süre yatmaktan dolayı kıpırdatamıyordum hiçbir yerimi. Uyandığımda dilim dışında hiçbir yerimi kıpırdatamıyordum. O günlerde Allah'a dedim ki, 'Bir tek bana sol elimi bahşet, hiç olmazsa hayatım biraz kolaylaşsın.' Gerçekten de bir süre sonra sol elimi oynatmaya başladım.